Лю Хуншен: Сезон надо заканчивать, тренировок сейчас не может быть

- Сезон надо заканчивать, тренировок сейчас не может быть. Еще прилетят люди, им надо сидеть на карантине. Один заболевает, и потом, не дай бог, вся команда будет на карантине. Ситуация серьезная, - приводит слова Лю Хуншена «РИА Новости».
Ранее стало известно, что коронавирусная инфекция выявлена у Зелимхана Бакаева, который остался в Москве и переносит болезнь дома.
Напомним, что сезон в российской премьер-лиге был приостановлен 17 марта после 22 туров. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. На момент приостановки «Спартак» занимал восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» 22 очка.
Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньше Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила очередной подарок на 18-летие. 20.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван Семин или Николич: так кто же больше доверяет молодым? Мы проверили, сколько футболистов не старше 25 лет задействовали российские клубы в сезоне-2019/20. Показатель семинского «Локомотива» удивил. А потом мы посмотрели, как молодежь использовалась бывшими командами Марко Николича. 23.05.2020 12:32 Футбол Сергеев Иван Кай Хаверц – главная звезда футбола после карантина. Даже Холанд отдыхает (видео) 20-летний футболист «Байера», за которым охотится пол-Европы, продолжил тащить свою команду в Лигу чемпионов, оформив дубль во втором туре бундеслиги подряд. 23.05.2020 18:52 Футбол Зибрак Артем Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай Тейшейра неожиданно финишировал Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:21 Теннис Григорьевская Юлия Вместо вбрасывания взбрасывание, голый король и первый русский с чемпионским перстнем Альтернативный вариант топ-16 команд-обладателей Кубка Стэнли. 23.05.2020 18:31 Хоккей Славин Виталий Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей