Лю Хуншен: Сезон надо заканчивать, тренировок сейчас не может быть Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен прокомментировал информацию о том, что полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев заразился коронавирусом.

- Сезон надо заканчивать, тренировок сейчас не может быть. Еще прилетят люди, им надо сидеть на карантине. Один заболевает, и потом, не дай бог, вся команда будет на карантине. Ситуация серьезная, - приводит слова Лю Хуншена «РИА Новости».

Ранее стало известно, что коронавирусная инфекция выявлена у Зелимхана Бакаева, который остался в Москве и переносит болезнь дома.

Напомним, что сезон в российской премьер-лиге был приостановлен 17 марта после 22 туров. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. На момент приостановки «Спартак» занимал восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» 22 очка.