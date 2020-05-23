Михаэль Цорк: Надеемся, что Хуммельс сможет сыграть с «Баварией» Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк рассказал о состоянии Матса Хуммельса, получившего травму в матче против «Вольфсбурга».

- У Матса есть жалобы на ахиллово сухожилие. Мы надеемся, что он сможет сыграть во вторник, - приводит слова Цорка пресс-служба клуба.

Отметим, что во вторник в рамках 28-го тура чемпионата Германии «Боруссия» на своем поле примет «Баварию», которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу бундеслиги, опережая дортмундцев на одно очко, имея игру в запасе.