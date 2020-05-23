«Бавария» на своем поле разгромила «Айнтрахт» «Бавария» переиграла «Айнтрахт» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Германии со счетом 5:2.

В составе мюнхенской команды голами отметились Леон Горецка (17-я минута), Томас Мюллер (41), Роберт Левандовски (46), Альфонсо Дэвис (61), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник гостей Мартин Хинтереггер (74), ранее отметившийся в этой встрече дублем (52, 55).

После этой игры «Бавария» набрала 61 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги, «Айнтрахт» с 28 очками занимает 13-ю строчку.

В следующем матче «Бавария» в гостях сыграет против дортмундской «Боруссии», а «Айнтрахт» дома примет «Фрайбург».