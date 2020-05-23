Зелимхан Бакаев: Осталось совсем немного, и мы вновь вернемся к нормальной жизни Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, рассказал о своем самочувствии.

«Болезнь протекает бессимптомно, огромное спасибо всем за поддержку. В свою очередь, призываю всех оставаться дома, осталось совсем немного, и мы вновь вернемся к своей нормальной жизни», - написал хавбек в своем «инстаграме».

Напомним, что сезон в российской премьер-лиге был приостановлен 17 марта после 22 туров. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. На момент приостановки «Спартак» занимал восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» 22 очка.