Павел Погребняк: Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок Нападающий «Урала» Павел Погребняк, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, рассказал о своем самочувствии.

- Хочу пожелать всем следить за здоровьем и не болеть коронавирусом. Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок, - цитирует Погребняка «РИА Новости».

Напомним, 22 мая пресс-служба «Урала» сообщила, что региональное подразделение Роспотребнадзора повторно изучило тест нападающего Павла Погребняка на наличие коронавирусной инфекции. Как отметили в клубе, 36-летний футболист действительно болен, однако, его здоровью ничто не угрожает, поскольку болезнь протекает в легкой форме.