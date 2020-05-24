«Ювентус» готов подписать Виллиана, если тот решит покинуть «Челси»

По информации Sport Mediaset, «Ювентус» готов воспользоваться тем, что 31-летний полузащитник не смог договориться с английским клубом о новом контракте и готов рассмотреть предложения от других команд.
Напомним, что бразилец выступает за «Челси» с 2013 года, но срок его контракта истекает в конце сезона.
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