«Ювентус» готов подписать Виллиана, если тот решит покинуть «Челси» - Советский спорт
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24 мая 2020 08:11Футбол

«Ювентус» готов подписать Виллиана, если тот решит покинуть «Челси»

«Ювентус» готов побороться за Виллиана, если тот решит покинуть «Челси» в качестве свободного агента этим летом.

По информации Sport Mediaset, «Ювентус» готов воспользоваться тем, что 31-летний полузащитник не смог договориться с английским клубом о новом контракте и готов рассмотреть предложения от других команд.

Напомним, что бразилец выступает за «Челси» с 2013 года, но срок его контракта истекает в конце сезона.

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