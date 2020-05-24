Томас Мюллер: В матче с Дортмундом должны показать, что и без зрителей мы можем играть со страстью Атакующий полузащитник «Баварии» прокомментировал крупную победу команды в домашнем матче с «Айнтрахтом» (5:2).

- Пропустить два мяча, конечно, было неприятно. Однако наша игра в общем и целом была довольно хорошей. В матче с Дортмундом мы должны продемонстрировать, что и без зрителей мы можем играть с большой страстью, - цитирует Мюллера пресс-служба мюнхенского клуба.

Напомним, что после этой игры «Бавария» набрала 61 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги, опережая на четыре очка занимающую вторую строчку «Боруссию» из Дортмунда., с которой мюнхенская команды встретится в следующем туре.