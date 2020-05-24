«Ливерпуль» нацелился на нападающего «Вулверхэмптона»

По информации The Sun, 24-летний испанский нападающий находится на вершине списка желаний главного тренера «мерсисайдцев» Юргена Клоппа.
Как сообщает издание, «волки» хотели бы получить за правого вингера порядка 60 миллионов фунтов стерлингов.
Отмечается, что воспитанник академии «Барселоны» также вызвал интерес у «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
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