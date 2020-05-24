Ади Хюттер: После второго мяча появилось ощущение, что сможем зацепиться за очки в Мюнхене Главный тренер «Айнтрахта» прокомментировал поражение команды в выездном матче с «Баварией» (2:5).

- «Бавария» одержала заслуженную победу. Мы показали очень хорошую игру, особенно после 3:2 появилось ощущение, что мы сможем зацепиться за очки, - цитирует Хюттера пресс-служба «Баварии».

Добавим, что после этой игры «Айнтрахт» с 28 очками занимает 13-ю строчку и в следующем туре на своем поле встретится с «Фрайбургом».