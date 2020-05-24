Ади Хюттер: После второго мяча появилось ощущение, что сможем зацепиться за очки в Мюнхене

- «Бавария» одержала заслуженную победу. Мы показали очень хорошую игру, особенно после 3:2 появилось ощущение, что мы сможем зацепиться за очки, - цитирует Хюттера пресс-служба «Баварии».
Добавим, что после этой игры «Айнтрахт» с 28 очками занимает 13-ю строчку и в следующем туре на своем поле встретится с «Фрайбургом».
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