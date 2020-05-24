«Лион»: Надеемся, что пример Испании сподвигнет Францию на возобновление чемпионата «Лион» выступил с заявлением, в котором выразил надежду, что решение о досрочном завершении чемпионата Франции будет пересмотрено властями страны.

«Лион» приветствует решение премьера Испании Педро Санчес, который санкционировал возобновление Ла Лиги с 8 июня. После бундеслиги это второй крупный чемпионат, подтвердивший возобновление сезона.

«Лион» надеется, что пример Испании, последовавший за Германией, поможет пересмотреть решение, поспешно принятое во Франции. Помимо экономической катастрофы, которая сильно ударит по французскому чемпионату, самые успешные клубы страны, все еще участвующие в Лиге чемпионов, окажутся в невыгодном положении во время европейских матчей.

«Лион» призывает президента Эммануэля Макрона поддержать дух Франции, которая должна отреагировать на действия своих европейских конкурентов. Благодаря актуальным и эффективным действиям своих граждан Франция отодвинула пандемию, чтобы обеспечить сегодня контролируемое возобновление тренировок, и завтра, мы надеемся, соревноваться, как это произошло почти во всех остальных европейские странах.

Решение, принятое в спешке 30 апреля, теперь может быть компенсировано в глазах французов, если мы сможем признать, что оно не является окончательным, приняв наиболее подходящее решение в интересах французского профессионального футбола, - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте французского клуба.

Добавим, что чемпионат Франции был приостановлен после 28 сыгранных туров, позже Федерация футбола страны объявила, что сезон завершен досрочно.