Трансфер Санчо в «Манчестер Юнайтед» зависит апелляции «Манчестер Сити» - Советский спорт
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24 мая 2020 13:00Футбол

Трансфер Санчо в «Манчестер Юнайтед» зависит апелляции «Манчестер Сити»

Перспектива переезда Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед» зависит апелляции «Манчестер Сити» против решения УЕФА на запрет участия в еврокубках.

Как сообщает Mirror, переход правого вингера дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» во многом зависит от решения Спортивного арбитражного суда (CAS) на апелляцию «Манчестер Сити».

По информации издания, участие в Лиге чемпионов является важным фактором в привлечении звезды «Боруссии» на «Олд Траффорд». И надежды «Манчестер Юнайтед» на трансфер заметно возрастут, если апелляция «горожан» против запрета на участие в еврокубках потерпит неудачу, оставив место для команды, финишировавшей на пятой строчке в премьер-лиге.

Напомним, что на момент приостановки чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимал пятое место в турнирной таблице АПЛ, уступая три очка занимающему четвертую позицию «Челси».

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