Только шесть игроков «Барселоны» не рискуют быть проданными этим летом Финансовое положение «Барселоны» может привести к тому, что большая часть основной команды будет выставлена на продажу этим летом.

По информации Marca, финансовые проблемы «Барселоны» обострились до такой степени, что только шесть игроков не рискуют быть проданными этим летом. В относительной безопасности могут себя чувствовать только Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Френки де Йонг, Антуан Гризманн, Лионель Месси и Ансу Фати.

Как сообщает издание, все остальные игроки находятся в списке трансферов или предлагаются другим клубам в рамках сделок по подписанию новых футболистов, таких как Лаутаро Мартинес и Миралем Пьянич.