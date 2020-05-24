Легионеры «Крыльев Советов» прибыли в Самару Иностранные футболисты самарского клуба вернулись в расположение команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, накануне вечером в Самару прилетели иностранные игроки и тренеры команды - Миодраг Божович, Войо Чалов, Милорад Байович, Денис Попович, Паул Антон, Деян Радонич.

Отмечается, что в расположение команды не вернулся сербский полузащитник Срджан Мияйлович, у которого 31 мая заканчивается контракт с клубом.