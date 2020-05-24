Джорджио Кьеллини: Я понял бы, если Бонуччи поехал в «Реал», но в этот «Милан»? Защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини поделился воспоминаниями о переходе Леонардо Бонуччи в «Милан».

- Уверен, что если бы это случилось в другое время, я бы заставил его подумать о том, чтобы остаться, как и Конте в июле 2014 года. Они всегда уходят, когда меня там нет… Я разговаривал с Лео, когда уже все было сделано. Этот переход не поддавался никакой логике от начала до конца. Я понял бы, если он поехал в «Реал», но в этот «Милан»? К счастью, судьба распорядилась так, чтобы все вернулось на круги своя, - написал Кьеллини в своей автобиографии, которую цитирует Football Italia.

Напомним, что Бонуччи перешел в «Милан» из «Ювентуса» в 2017 году за 40 миллионов евро, заключив с клубом пятилетний контракт на сумму в 6,5 миллионов евро в год. В августе следующего года центральный защитник вернулся в туринскую команду. По информации BBC, трансфер Бонуччи обошелся «Ювентусу» в 35 миллионов евро.