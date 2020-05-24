«Сельта» хочет продлить аренду Смолова до окончания сезона

По информации Faro De Vigo, руководство клуба полагает, что сможет рассчитывать на Рафинью, Папе Дьопа, Лукаса Оласу, Филипа Брадарича, Джейсона Мурильо и Федора Смолова, находящихся в аренде, в оставшиеся одиннадцать туров чемпионата.
Отмечается, что некоторых из арендованных игроков «Сельта» брала со значительно меньше зарплатой, чем платил им их клуб, что заставит команду из Виго приложить дополнительные финансовые усилия.
Напомним, что Смолов перешел в «Сельту» в январе из московского «Локомотива» на правах аренды до окончания нынешнего сезона.
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