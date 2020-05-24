«Спартак» – Бакаеву: Разберись с вирусом так же быстро, как с защитниками соперников

«Поправляйся скорее, Зелимхан! Разберись с вирусом так же быстро, как с защитниками соперников, и присоединяйся к нам в Тарасовке! Ждем тебя на поле», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном инстаграме красно-белых.
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