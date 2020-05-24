«Спартак» – Бакаеву: Разберись с вирусом так же быстро, как с защитниками соперников «Спартак» поддержал полузащитника команды Зелимхана Бакаева, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция.

«Поправляйся скорее, Зелимхан! Разберись с вирусом так же быстро, как с защитниками соперников, и присоединяйся к нам в Тарасовке! Ждем тебя на поле», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном инстаграме красно-белых. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) 23 Май 2020 в 11:41 PDT