Президент «Лиона»: УЕФА выпустил медпротокол, который во Франции даже не стали рассматривать Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола выступил с критикой в адрес футбольных властей Франции.

- Парадоксально, что Испания, в которой во время пандемии было больше смертей, чем во Франции, смогла найти пути для возобновления сезона.

УЕФА попросил всех быть терпеливыми. Но когда мы видим, что наши лидеры, которые участвовали в собрании футбольных федераций, сделали совершенно разные выводы, то чувствуем себя идиотами.

УЕФА выпустил собственный медицинский протокол, который во Франции даже не стали рассматривать. Это абсолютный скандал, - приводит слова Ола Football Italia.

Ранее «Лион» выступил с официальным заявлением, в котором призвал власти страны возобновить чемпионат Франции.

Добавим, что чемпионат в лиге 1 был приостановлен после 28 сыгранных туров, позже Федерация футбола страны объявила, что сезон завершен досрочно.