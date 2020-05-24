«Спартак» провел тесты на выносливость (видео)

Официальный сайт «Спартака» сообщает, что футболисты московской команды прошли тестирование в тренажерных залах на базе в Тарасовке.
Тренеры по физподготовке определяли силовые возможности и мобильность футболистов, а также вариабельность их сердечного ритма. Затем игроки «Спартака» по очереди сдавали тест на работоспособность и аэробные возможности организма.
Обычно такие тесты проводят после отпуска в начале зимних сборов. Собранные данные помогут тренерскому штабу Доменико Тедеско определить персональные нагрузки игроков.
После 22 туров «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Рестарт чемпионата намечен на 21 июня. Красно-белые в 23-м туре встретятся на выезде с тульским «Арсеналом».
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