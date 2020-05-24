В бывшем клубе Слуцкого нашли два случая заражения коронавирусом

Английский клуб «Халл Сити», выступающий в чемпионшипе, на своем официальном сайте подтвердил два случая заражения коронавирусом среди своих сотрудников. Заболевшие отправлены в карантин.
При этом не были раскрыты ни имена заразившихся, ни их специализация. Сообщается лишь, что у обоих заболевание протекает без симптомов.
Напомним, что с 9 июня по 3 декабря 2017 года «Халл Сити» возглавлял российский тренер Леонид Слуцкий.
В нынешнем сезоне, который был прерван в начале марта из-за пандемии коронавируса, «тигры» борются в чемпионшипе за выживание. После 37 туров «Халл» занимает 21-е место, находясь в двух очках от зоны вылета. Сейчас команду тренирует североирландец Грант Макканн.
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