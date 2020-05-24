Футболиста АПЛ обвиняют в участии в групповом изнасиловании Имя игрока пока неизвестно.

The Daily Star утверждает, что игрока, выступающего в английской премьер-лиге, обвиняют в участии в групповом изнасиловании. Имя футболиста британский таблоид не раскрывает.

Сообщается, что в полицию с заявлением об изнасиловании обратилась женщина (ее имя тоже не сообщается). На вечеринке во время карантина с участием футболиста АПЛ и его друзей ей в напиток подмешали некое усыпляющее вещество. Пострадавшая утверждает, что ее изнасиловали несколько человек.

Когда женщина проснулась, на ней не было одежды, а на ногах были ссадины, а голый футболист лежал рядом с ней в постели. Спортсмен сказал женщине, что у них был секс и вышел из комнаты.

Напомним, что 17 мая в Лондоне был задержан полицией 19-летний нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои. Его подозревали в изнасиловании девушки, однако английский футболист был освобожден из-под стражи под залог.