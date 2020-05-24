Гетце интересен «Милану» На автора золотого гола ЧМ-2014 претендуют также римские клубы «Лацио» и «Рома».

Football Italia сообщает, что немецкий атакующий полузащитник Марио Гетце может продолжить карьеру в серии А.

По информации источника, на немецкого футболиста претендуют не только римские «Лацио» и «Рома», но и «Милан». У красно-черных есть дефицит высококлассных игроков в атакующей линии. Вдобавок команду собирается покинуть шведский нападающий Златан Ибрагимович.

После завершения нынешнего сезона автор победного гола сборной Германии в финале ЧМ-2014 против команды Аргентины станет свободным агентом. Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк вчера в интервью Sky Sports Deutschland заявил, что клуб не будет продлевать контракт с Гетце, которому 3 июня исполнится 28 лет.

В июле 2016 года «Боруссия» заплатила «Баварии» за возвращение Марио 22 миллиона евро. В нынешнем сезоне Гетце отметился 3 голами в 14 матчах бундеслиги, всего лишь 5 раз выйдя в стартовом составе команды Люсьена Фавра.