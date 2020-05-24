«Исключительный хам, фанфарон и жухала». Артемий Троицкий оценил игру в футбол Никиты Михалкова Троицкий признался, что не раз играл в футбол вместе с режиссером Никитой Михалковым.

Авторитетный музыкальный критик, известный журналист Артемий Троицкий признался, что не раз играл в футбол вместе с режиссером Никитой Михалковым, который сейчас оказался в центре целого ряда скандалов.

– Я изредка, но на протяжении лет двадцати, имел честь играть против Никиты Сергеевича Михалкова в дачный футбол на Николиной Горе. И могу засвидетельствовать, что он неустанно проявлял себя на поле как исключительный хам, фанфарон и жухала, – сказал Артемий Троицкий.