«Рома» ведет переговоры с «Арсеналом» о продлении аренды Мхитаряна - Советский спорт
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24 мая 2020 20:10ФутболШарафудинов Виктор

«Рома» ведет переговоры с «Арсеналом» о продлении аренды Мхитаряна

Капитан сборной Армении забил 6 голов в 13 матчах серии А нынешнего сезона.

Football Italia со ссылкой на Il Tempo сообщает, что «Рома» начала переговоры с лондонским «Арсеналом» о продлении аренды 31-летнего атакующего полузащитника Генриха Мхитаряна.

Римский клуб предлагает «канонирам» продлить соглашение на один сезон, добавив пункт об обязательном выкупе трансфера в следующем году.

Для начала Мхитаряну необходимо переподписать контракт с лондонцами, который рассчитан до 30 июня 2021-го.

«Рома» арендовала армянского футболиста 2 сентября прошлого года сроком на один сезон, заплатив «Арсеналу» 3 миллиона евро. В 13 матчах серии А Генрих забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи.

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