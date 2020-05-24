«Кельн» свел матч с «Фортуной» вничью, уступая 0:2 на 87-й минуте - Советский спорт
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24 мая 2020 20:55ФутболШарафудинов Виктор

«Кельн» свел матч с «Фортуной» вничью, уступая 0:2 на 87-й минуте

Команда из Дюссельдорфа занимает 16-е место.

Заключительный матч 27-го тура чемпионата Германии «Кельн» – «Фортуна» завершился со счетом 2:2.

По ходу встречи гости из Дюссельдорфа вели 2:0. На 41-й минуте счет открыл Кенан Караман, а на 61-й отличился Эрик Томми.

Спасся «Кельн» в концовке. На 88-й головой забил французский нападающий Антони Модест, а в компенсированное время (90+1) в той же манере ворота «Фортуны» поразил колумбиец Джон Кордоба. В обоих случаях голам предшествовали точные навесы с правого фланга в исполнении Доминика Дрекслера

Стоит отметить, что на 58-й минуте форвард «Кельна» Марк Ут не реализовал пенальти. Его удар с «точки» парировал вратарь «Фортуны» Флориан Кастенмайер.

«Кельн» занимает 10-е место, набрав 34 очка, а «Фортуна» находится на 16-й строчке турнирной таблице в зоне переходного матча (24 очка).

27 мая состоятся матчи «Хоффенхайм» – «Кельн» и «Фортуна» – «Шальке».

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