«Севилью» могут наказать за то, что четверо футболистов устроили вечеринку, нарушив карантин (фото) Набедокурили Окампос, Васкес, Де Йонг и Банега.

Marca сообщает, что Ла Лига может подвергнуть «Севилью» и ее четырех футболистов за нарушение карантина во время пандемии коронавируса.

Лукас Окампос, Франко Васкес, Люк де Йонг и Эвер Банега приняли участие в домашней вечеринке с участием 12 человек. Супруга Банеги Валерия опубликовала фотографии с этого мероприятия в соцсетях, после чего быстро удалила, однако пользователи интернета успели скопировать снимки.

В некоторых регионах Испании ослабили карантинные нормы, однако строгий режим по-прежнему действует в Мадриде, Валенсия, на большей части территории Каталонии и провинции Кастилия и Леон.

На первом этапе местным жителям разрешается свободно перемещаться в пределах провинции или района, возобновляют работу кафе и рестораны, открываются парки и спортзалы. Строгий карантин сохранился в Мадриде, в большей части Каталонии, в Кастилии и Леоне, а также в Валенсии.

Рестарт чемпионата Испании намечен на 8 июня.