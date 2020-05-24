Юлиан Нагельсманн: «РБ Лейпциг» выиграл у «Майна» 5:0, но не использовал еще 11 голевых моментов - Советский спорт
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24 мая 2020 23:13ФутболШарафудинов Виктор

Юлиан Нагельсманн: «РБ Лейпциг» выиграл у «Майна» 5:0, но не использовал еще 11 голевых моментов

Главный тренер «красных быков» прокомментировал крупную победу в 27-м туре чемпионата Германии.

Юлиан Нагельсманн считает, что «РБ Лейпциг» мог забить гораздо больше мячей в выездном воскресном матче против «Майнца».

«Было не просто настроить команду с точки зрения психологии после победы в первом круге со счетом 8:0, – цитирует послематчевый комментарий главного тренера «РБ Лейпциг» Kicker. – Мы выиграли 5:0, а ведь у нас было еще 11 стопроцентных моментов. Считаю, что это не так уж плохо в матче против соперника, который сидит в обороне. Наша цель в нынешнем сезоне остается прежней – финишировать в первой четверке и попасть в Лигу чемпионов».

Матч «Майнц» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 0:5. Три гола «красных быков» из пяти забил нападающий сборной Германии Тимо Вернер.

«РБ Лейпциг» прервал серию из трех ничьих и занимает третье место в турнирной таблице с 54 очками. У «Баварии» – 61, а у дортмундской «Боруссии» – 57.

27 мая команда Нагельсманна сыграет дома с берлинской «Гертой».

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