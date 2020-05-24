Андрей Канчельскис – о руководстве «Локомотива»: Откуда вообще в нашем футболе берутся проходимцы? - Советский спорт
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24 мая 2020 23:42ФутболШарафудинов Виктор

Андрей Канчельскис – о руководстве «Локомотива»: Откуда вообще в нашем футболе берутся проходимцы?

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» прокомментировал расставание Юрия Семина с московским клубом.

Андрей Канчельскис прокомментировал смену главного тренера в московском «Локомотиве». Клуб не стал продлевать контракт с Юрием Семиным. 1 июня команду возглавит серб Марко Николич.

«Локомотив» удивил, – цитирует Канчельскиса Rusfootball.info – Но он всегда удивляет. То Смородская чудила прилично, то Кикнадзе чудит прилично. Когда люди не из футбола в клуб приходят, сложно с ними что-то обсуждать. Думаю, что без Семина у «Локомотива» будут серьезные проблемы. Я не понимаю руководителей: команда проигрывает – плохо, выигрывает – плохо. Чего они хотят вообще? Какой курс? Какая политика? Такой бред вообще несут. Откуда вообще в нашем футболе берутся проходимцы? А в половине клубов России такие работают.

Осталось восемь туров, и, возможно, на том, что было заложено Юрием Павловичем, они еще смогут выехать, но потом, думаю, проблемы будут большие».

После 22 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, на 9 очков отставая от «Зенита» и опережая «Краснодар» лишь по дополнительным показателям.

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