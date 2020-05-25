«Ювентус» предлагает 30 миллионов евро и Рабьо за нападающего «Вулверхэмптона» Форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименеса попал в сферу интересов «Ювентуса».

Как сообщает Teamtalk, туринский клуб готов предложить за нападающего сборной Мексики 30 миллионов евро и французского полузащитника Адриена Рабьо.

Отмечается, что Рабьо также связан с обменом полузащитника Поля Погба из «Манчестер Юнайтед», но «Ювентус» предпочтет этой сделке обмен с «Вулверхэмптоном».

Напомним, что ранее Хименес предположил, что не сможет отказаться от перехода в один из топовых европейских клубов, таких как «Реал» или «Барселона».

Отметим, в текущем сезоне форвард провел 44 матча за «Вулверхэмптон», забив 22 гола и отдав десять результативных передач.