Джикия и братья Миранчуки помогли больницам в Дагестане Защитник «Спартака» Георгий Джикия и полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки оказали помощь больницам в Республике Дагестан.

«Братья Миранчуки и Георгий Джикия помогли больницам в трех населенных пунктах Дагестана. Футболисты закупили необходимое оборудование и отправили его по месту назначения», - говорится в сообщении сборной России по футболу в твиттер.

Отметим, что согласно официальным данным, в Дагестане выявлено 4095 случаев заболевания коронавирусом, 3267 человек выздоровели, 84 умерли.