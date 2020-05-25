«ПСЖ» хочет купить у «Барселоны» Дембеле «ПСЖ» заинтересован в трансфере нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле.

По информации Sport.es, чемпионы лиги 1 хотят увеличить присутствие французов в своем составе и считают вингера хорошим вариантом, несмотря на его проблемы с постоянными травмами.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расстаться с правым вингером команды, но надеется выручить от его продажи не менее 60 миллионов евро.

Напомним, что Дембеле перешел в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии» за 125 миллионов евро.