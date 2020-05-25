«ПСЖ» хочет купить у «Барселоны» Дембеле

По информации Sport.es, чемпионы лиги 1 хотят увеличить присутствие французов в своем составе и считают вингера хорошим вариантом, несмотря на его проблемы с постоянными травмами.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расстаться с правым вингером команды, но надеется выручить от его продажи не менее 60 миллионов евро.
Напомним, что Дембеле перешел в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии» за 125 миллионов евро.
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