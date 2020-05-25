Лучано Спаллетти: Финансовый аспект не имеет значения, я хочу вернуться к работе Бывший главный тренер «Зенита» и «Интера» Лучано Спаллетти сообщил, что готов разорвать контракт с «Интером» и вернуться к тренерской работе.

- Финансовый аспект не имеет значения, я тренирую, потому что мне нравится это делать. И теперь я хочу вернуться на скамейку, - цитирует Спаллетти Sky Sport Italia.

Ранее Спаллетти отказывался расторгать свой истекающей в 2021 году контракт с «Интером» на сумму в 4,5 миллиона евро за сезон.