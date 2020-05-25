Виталий Мутко: Для успешного выступления в еврокубках нужна конкуренция в РПЛ Бывший глава РФС Виталий Мутко считает, что для успешного выступления российских клубов в еврокубках нужна конкуренция в чемпионате.

- Если играть в стране 30 матчей на определенном уровне - это одна ситуация, а если три-четыре, то вам нереально что-то выиграть на таком уровне. Даже если привозить топовых игроков, уровень конкуренции в чемпионате и его интенсивность - это ключевые вещи, на тренировках этого не наиграешь. Для того, чтобы «Зенит» или другой клуб конкурировали в мире, нам нужен конкурентный чемпионат, - приводит слова Мутко ТАСС.

Ранее Мутко выступил против расширения РПЛ и за возвращение системы «весна-осень».