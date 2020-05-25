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25 мая 2020 12:18Футбол

«Арсенал» присоединился к борьбе за трансфер Коутиньо

«Арсенал» нацелился на полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

По информации Le10sport, представители лондонского клуба уже связались с агентом 27-летнего бразильца, чтобы в ближайшее время начать переговоры о контракте.

Накануне председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил тот факт, что мюнхенский клуб отказался от использования опции приобретения прав на бразильского полузащитника, прописанную в арендном соглашении с «Барселоной».

Добавим, что ранее интерес к Коутиньо проявляли английские «Челси», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

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