«Арсенал» присоединился к борьбе за трансфер Коутиньо «Арсенал» нацелился на полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

По информации Le10sport, представители лондонского клуба уже связались с агентом 27-летнего бразильца, чтобы в ближайшее время начать переговоры о контракте.

Накануне председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил тот факт, что мюнхенский клуб отказался от использования опции приобретения прав на бразильского полузащитника, прописанную в арендном соглашении с «Барселоной».

Добавим, что ранее интерес к Коутиньо проявляли английские «Челси», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».