«Краснодар» продлил контракт с Фернандешем на два месяца «Краснодар» принял решение продлить контракт с Мануэлом Фернандешем.

«Трудовое соглашение с португальским полузащитником пролонгировано до 31 июля 2020 года. Изначально срок его действия истекал 31 мая. Остальные параметры контракта остались неизменными», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.