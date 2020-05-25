«Краснодар» продлил контракт с Фернандешем на два месяца

«Трудовое соглашение с португальским полузащитником пролонгировано до 31 июля 2020 года. Изначально срок его действия истекал 31 мая. Остальные параметры контракта остались неизменными», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
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