Аллан хочет покинуть «Наполи» Полузащитник «Наполи» Аллан намерен покинуть Неаполь после окончания сезона.

По информации Football Italia, бразилец собирается покинуть команду из-за напряженных отношений с новым тренером Дженнаро Гаттузо и предпринять попытку воссоединиться с бывшим тренером «неаполитанцев» Карло Анчелотти в «Эвертоне».

Отмечается, что владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не намерен отпускать Аллана по сниженной цене и готов отпустить 29-летнего хавбека не меньше чем за 70 миллионов евро.