Неймар больше не является приоритетной целью для «Барселоны» - Советский спорт
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25 мая 2020 15:15Футбол

Неймар больше не является приоритетной целью для «Барселоны»

Каталонская команда прекратила попытки договориться с «ПСЖ» о трансфере бразильского нападающего.

По информации Marca, Неймар больше не считается главным приоритетом для «Барселоны» в летнее трансферное окно.

Отмечается, что боссы каталонской команды упорно трудились, чтобы попытаться вернуть бразильца из Парижа, но их взгляд теперь устремлен на альтернативные цели - такие, как Лаутаро Мартинес.

Ранее бывший нападающий «Реала», «Интера» и сборной Чили Иван Саморано заявил, что финансовые проблемы не позволят «Барселоне» приобрести Мартинеса у «Интера», отметив, что «каталонцам» потребуется заплатить за аргентинского форварда минимум 100 миллионов евро.

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