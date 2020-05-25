Неймар больше не является приоритетной целью для «Барселоны» Каталонская команда прекратила попытки договориться с «ПСЖ» о трансфере бразильского нападающего.

По информации Marca, Неймар больше не считается главным приоритетом для «Барселоны» в летнее трансферное окно.

Отмечается, что боссы каталонской команды упорно трудились, чтобы попытаться вернуть бразильца из Парижа, но их взгляд теперь устремлен на альтернативные цели - такие, как Лаутаро Мартинес.

Ранее бывший нападающий «Реала», «Интера» и сборной Чили Иван Саморано заявил, что финансовые проблемы не позволят «Барселоне» приобрести Мартинеса у «Интера», отметив, что «каталонцам» потребуется заплатить за аргентинского форварда минимум 100 миллионов евро.