«Манчестер Юнайтед» рассчитывает заработать на трансфере Рохо 12 миллионов фунтов - Советский спорт
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25 мая 2020 15:32Футбол

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает заработать на трансфере Рохо 12 миллионов фунтов

«Манчестер Юнайтед» намерен заработать на продаже защитника Маркоса Рохо.

Как сообщает Mirror, «манкунианцы» надеются заработать порядка 12 миллионов фунтов стерлингов на борьбе «Бока Хуниорс» и «Эстудиантеса» за право вернуть 29-летнего игрока обороны на родину в Аргентину.

Напомним, что Рохо перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года в из лиссабонского «Спортинга» за 20 миллионов евро. За это время он сыграл в 122 матчах, забив два гола и отдав четыре результативные передачи. В январе защитник на правах аренды перешел в «Эстудиантес».

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