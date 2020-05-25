Ибрагимович получил серьезную травму на тренировке «Милана» Результаты обследования будут известны к вечеру.

Журналист Sky Italia Джанлука Ди Марцио на своем сайте сообщил о том, что сегодня на тренировке «Милана» тяжелую травму получил нападающий красно-черных Златан Ибрагимович.

В концовке двусторонки, которую проводила команда Стефано Пиоли, 38-летний шведский футболист почувствовал резкую боль в колене и упал на газон.

Тренировочную базу в Миланелло Златан покинул на своих ногах, но при этом сильно прихрамывал. Обследование назначено на сегодняшний вечер.

Стоит отметить, что в отличие от остальных футболистов «Милана» Ибрагимович имел возможность проводить полноценные занятия во время карантинной паузы, находясь в Стокгольме. Златан тренировался вместе с игроками клуба «Хаммарбю», совладельцем которого он является.

Ибрагимович 2 января подписал контракт с «Миланом» до конца нынешнего сезона. В 8 матчах серии А швед забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

После 26 матчей красно-черные занимают седьмое место в чемпионате, набрав 36 очков. Футбольный сезон в Италии был приостановлен 10 марта.