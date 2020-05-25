Дмитрий Булыкин: Надо меньше жрать на карантине Известный футболист Дмитрий Булыкин поделился с «Советским спортом» своим секретом, как во время режима самоизоляции сохранить хорошую физическую форму:

- В четырех стенах, конечно, тяжелее сохранить физическую форму, но все эти отжимания, приседания, упражнения на пресс - все это в очень серьезной степени помогает. У кого есть возможность выходить на улицу - обязательно выходите на свежий воздух. Очень многие фитнес-клубы или разнообразные спортивные центры ведут онлайн-тренировки. Найдите для себя что-то подходящее. А вообще секрет только один - надо меньше жрать. А многие именно на карантине к холодильнику забеги устраивают чаще, чем упражнения делают.