В «Торпедо» сменится президент

Еленцева занимала пост президента «Торпедо» с 2017 года, а до этого в течение почти десяти лет работала на различных должностях в руководстве стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Ее контракт с клубом истекал 31 мая 2020 года.

«Мы благодарим Елену Васильевну за большой вклад в развитие «Торпедо» и желаем профессиональных успехов!» - говорится в заявлении на официальном сайте черно-белых.

Напомним, что на момент приостановки сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса торпедовцы занимали в ФНЛ четвертое место. В связи с тем, что чемпионат было решено не доигрывать, команда не смогла пробиться в РПЛ-2020/21, хотя осенью довольно долго возглавляла таблицу. На данный момент путевки в премьер-лигу имеют «Ротор» и «Химки». Правда, подмосковный клуб пока не имеет финансирования для получения лицензии на выступление в элитном дивизионе.