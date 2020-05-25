Тедеско отправил Гулиева в «Спартак-2» СМИ утверждают, что футболист нарушил дисциплину.

Сегодня официальный сайт «Спартака» сообщил о том, что тренерский штаб красно-белых принял решение о переводе 23-летнего полузащитника Аяза Гулиева в «Спартак-2». Его место занял 18-летний центральный хавбек дубля Константин Шильцов.

Ранее Доменико Тедеско уже привлекал Шильцова к тренировкам первой команды. В нынешнем сезоне Константин в турнире молодежных составов забил 6 мячей и сделал 2 результативные передачи.

Sport24.ru утверждает, что Гулиев был отправлен в «Спартак-2» за нарушение командной дисциплины, не сообщая подробностей.

В нынешнем сезоне Аяз сыграл 11 матчей в РПЛ и еще 4 в Лиге Европы, не отметившись результативными действиями.