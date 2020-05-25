Президент «Лацио» Лотито подаст в суд на La Gazzetta dello Sport за клевету В нынешнем сезоне римский клуб борется с «Ювентусом» за чемпионство.

Официальный сайт «Лацио» сообщил о том, что президент клуба Клаудио Лотито собирается подать в суд на итальянское издание La Gazzetta dello Sport за клевету.

В сегодняшней публикации автор Себастьяно Вернацца написал, что Федерация футбола Италии проведет расследование в связи с тем, что Лотито 26 апреля в интервью La Repubblica в открытую намекнул на договорной характер матча «Ювентус» – «Интер» 8 марта нынешнего года.

Лотито статья не понравилась, и он проинструктировал своих адвокатов подготовить иск, обвиняя миланскую La Gazzetta dello Sport в клевете.

Игра «Ювентус» – «Интер» при пустых трибунах закончилась со счетом 2:0 в пользу туринцев, и это позволило действующему чемпиону сохранить лидерство. «Лацио» после 26 туров отстает от команды Маурицио Сарри лишь на одно очко.

10 марта сезон в Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса.