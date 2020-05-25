«Реал» интересуется 19-летним нападающим «Шальке» Внимание королевского клуба привлек валлиец Рабби Матондо.

Diario Sport сообщает, что мадридский «Реал» проявляет интерес к 19-летнему нападающему немецкого «Шальке» и сборной Уэльса Рабби Матондо.

Юный футболист произвел благоприятное впечатление на главного тренера королевского клуба Зинедина Зидана, а нынешняя стратегия «Реала» подразумевает трансферы молодых перспективных игроков.

Матондо перешел из «Манчестер Сити» в «Шальке» 30 января прошлого года за 9 миллионов евро. По сведениям испанских журналистов, английский клуб сохранил за собой право первоочередного выкупа футболиста за 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Матондо забил 1 гол в 14 матчах бундеслиги.