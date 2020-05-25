Частный инвестор готов вложить в «Химки» миллиард рублей

Об интересе бизнесмена Сергея Ломакина к «Химкам» ранее уже сообшалось. По данным «Советского спорта», он, вопреки сообщениям, не намерен менять название клуба, и на первых порах, до перевода »Химок» из муниципальной собственности в частную, готов выступать в роли спонсора. При этом Ломакин планирует инвестировать 1 миллиард рублей, тогда как для прохождения лицензирования в РПЛ достаточно бюджета в 350 миллионов.

Напомним, «Химки» завоевали путевку в премьер-лигу благодаря второму месту в таблице завершенного досрочно чемпионата ФНЛ. Власти Мособласти не готовы выделить 350 миллионов, а без этой суммы клуб не сможет заявиться в РПЛ-2020/21. «Химкам» советовали найти частного спонсора. И таковым станет Ломакин, если руководители региона дадут добро на поэтапный переход клуба в управление бизнесмена, которому, напомним, на данный момент принадлежат две команды - «Родина» (ПФЛ) и «Рига» (Латвия).