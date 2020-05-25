Дзюба поздравил «Зенит» с днем рождения: Впереди у нас будет потрясающее будущее Сегодня клуб из Санкт-Петербурга отпраздновал 95-ю годовщину своего основания.

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поздравил свой клуб с днем рождения и обратился к болельщикам команды из Санкт-Петербурга.

«Надеюсь, что впереди у нас будет потрясающее будущее, – заявил Дзюба в эфире «Матч ТВ». – Как можно больше вам терпения, радости, здоровья. Болейте за «Зенит», переживайте за нас, помните историю «Зенита» и не забывайте, пожалуйста, о нас. Ваша поддержка нам очень-очень сильно нужна. Всем удачи, всем до свидания. Еще раз с праздничком».

В полдень Дзюба, капитан команды Бранислав Иванович и главный тренер Сергей Семак приняли участие в церемонии символического выстрела из пушки Нарышкина бастиона.

После 22 туров чемпионата России Дзюба возглавляет список лучших бомбардиров турнира. На его счету 13 голов в 21 матче. Также Артем отметился 10 результативными передачами.

Рестарт сезона РПЛ намечен на 21 июня.