Игало вернется в Китай, «МЮ» не может продлить арендный договор с «Шанхай Шеньхуа» Соглашение было заключено до 31 мая.

Британский канал BBC сообщает, что нигерийский нападающий Одион Игало покинет «Манчестер Юнайтед» и вернется в китайский клуб «Шанхай Шеньхуа».

31 января манкуниацны арендовали Игало, до конца нынешнего сезона, поскольку основной форвард Маркус Рэшфорд был травмирован.

В договоре было прописано право приобретения трансфера 30-летнего нигерийца, однако в «МЮ» решили оказаться от покупки. Тем не менее, главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер рассчитывал сохранить Игало в команде до фактического завершения, поскольку после возобновления соревнований команде предстоит очень плотный график с учетом Кубка Англии и Лиги Европы.

«Шанхай Шеньхуа» против такого варианта. В шанхайском клубе считают, что если «МЮ» не покупает Игало, Одион должен вернуться и помочь команде в чемпионате Китая, который должен стартовать во второй половин июня или в начале июле.

Игало не забил ни одного мяча в 4 матчах АПЛ, но зато отметился 2 голами и 1 результативной передачей в 3 встречах Лиги Европы, а также сделал дубль в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Дерби Каунти» (3:0 в гостях).