Игало вернется в Китай, «МЮ» не может продлить арендный договор с «Шанхай Шеньхуа» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 мая 2020 23:04ФутболШарафудинов Виктор

Игало вернется в Китай, «МЮ» не может продлить арендный договор с «Шанхай Шеньхуа»

Соглашение было заключено до 31 мая.

Британский канал BBC сообщает, что нигерийский нападающий Одион Игало покинет «Манчестер Юнайтед» и вернется в китайский клуб «Шанхай Шеньхуа».

31 января манкуниацны арендовали Игало, до конца нынешнего сезона, поскольку основной форвард Маркус Рэшфорд был травмирован.

В договоре было прописано право приобретения трансфера 30-летнего нигерийца, однако в «МЮ» решили оказаться от покупки. Тем не менее, главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер рассчитывал сохранить Игало в команде до фактического завершения, поскольку после возобновления соревнований команде предстоит очень плотный график с учетом Кубка Англии и Лиги Европы.

«Шанхай Шеньхуа» против такого варианта. В шанхайском клубе считают, что если «МЮ» не покупает Игало, Одион должен вернуться и помочь команде в чемпионате Китая, который должен стартовать во второй половин июня или в начале июле.

Игало не забил ни одного мяча в 4 матчах АПЛ, но зато отметился 2 голами и 1 результативной передачей в 3 встречах Лиги Европы, а также сделал дубль в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Дерби Каунти» (3:0 в гостях).

Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Александр Тихонов: Драчев пытается писать по регионам. Кроме стыда, это ничего иного не вызывает Александр Тихонов: Хватит врать о катастрофе с коронавирусом в Белоруссии Александр Тихонов: «Иностранный специалист» Королькевич разве что в Африке не работал
Брагин возглавит СКА, Кудашов – консультант. Что бы это значило? Инсайдеры не дают покоя. Опять подняли тему главного тренера в СКА. 24.05.2020 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай
Садись, Гулиев, опять два. Браво, Тедеско, теперь вы настоящий тренер «Спартака» Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2» за нарушение дисциплины. Как же все это похоже на старых добрых красно-белых... 25.05.2020 21:00 Футбол Сергеев Иван
Еще по теме:
Александр Селихов: Впереди еще очень много работы Дзюба поздравил «Зенит» с днем рождения: Впереди у нас будет потрясающее будущее Переболевший коронавирусом Зобнин тренировался с остальными игроками «Спартака»
Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Американцы унизили Гретцки, скандал из-за первой славянской фамилии на Кубке Стэнли Альтернативная версия топ-16 чемпионов НХЛ. Часть 2. 24.05.2020 23:30 Хоккей Славин Виталий
Вместо вбрасывания взбрасывание, голый король и первый русский с чемпионским перстнем Альтернативный вариант топ-16 команд-обладателей Кубка Стэнли. 23.05.2020 18:30 Хоккей Славин Виталий
Дмитрий Торбинский: В США безопаснее, чем в России. Но я уехал не из-за политики Бронзовый призер Евро-2008, бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» побывал в прямом эфире инстаграма Марии Командной и рассказал о жизни в Америке, Федоре Смолове и Юрии Семине. 25.05.2020 22:30 Футбол Григорьевская Юлия
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
Дзюба и Семак пальнули из пушки в честь 95-летия «Зенита». Вот только дата, похоже, липовая 25 мая 2020 года футбольный клуб из Санкт-Петербурга отметил очередной день рождения. Однако сам факт праздника у дотошливых историков скорее вызывает улыбку. 25.05.2020 17:00 Футбол Сергеев Иван
Новости
23:59 Футбол Владимир Быстров: Меня поражают совершенно левые отмазки руководства «Локомотива»
23:46 Баскетбол Димитрис Итудис: В этом году чемпион Евролиги – COVID-19
23:36 Хоккей Нападающий «Каролины» Мартинук проголосовал против расширения плей-офф и объяснил почему
23:21 Легкая атлетика Мария Ласицкене: Не хочется ради карьеры менять гражданство
23:04 Футбол Игало вернется в Китай, «МЮ» не может продлить арендный договор с «Шанхай Шеньхуа»
22:45 Формула-1 СМИ: Премьер-министр Джонсон разрешил провести Гран-при Великобритании
22:30 Фигурное катание Щербакова и Косторная ждут результатов теста на коронавирус
22:20 ММА Бой Абдурахимова против Гейна должен состоятся 11 июля
22:00 Футбол Александр Селихов: Впереди еще очень много работы
21:48 Футбол Дзюба поздравил «Зенит» с днем рождения: Впереди у нас будет потрясающее будущее
21:36 Баскетбол ESPN: Все идет к тому, что НБА возобновит сезон в Disney World в Орландо
21:26 Футбол Частный инвестор готов вложить в «Химки» миллиард рублей
21:11 Легкая атлетика Юрий Борзаковский: Чемпионат России мы проведем не раньше середины сентября
21:02 Футбол «Реал» интересуется 19-летним нападающим «Шальке»
20:54 Футбол «Ротор» сменит юридическое лицо
20:45 Хоккей Артемий Панарин: Соцсети – бесполезная трата времени
20:21 Футбол Дата рестарта чемпионата Англии может быть согласована до конца недели
20:04 Баскетбол Станислав Еремин: Евролига приняла логичное решение, но я думал коммерческая сторона победит
19:49 Футбол Переболевший коронавирусом Зобнин тренировался с остальными игроками «Спартака»
19:41 Футбол Президент «Лацио» Лотито подаст в суд на La Gazzetta dello Sport за клевету
Ошибка-2017: мировая фармацевтика недооценила угрозу коронавируса
Девять часов борьбы: пожар в приморской больнице полностью потушен
Никитин ответил на вопросы о снятии карантина и прогулках для пожилых нижегородцев
Ивы, сирень и беговая дорожка: как изменится «Черное озеро» в этом году
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика