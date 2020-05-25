Владимир Быстров: Меня поражают совершенно левые отмазки руководства «Локомотива» - Советский спорт
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25 мая 2020 23:59ФутболШарафудинов Виктор

Владимир Быстров: Меня поражают совершенно левые отмазки руководства «Локомотива»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» прокомментировал расставание железнодорожников с Юрием Семиным.

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался по поводу смены тренера в московском «Локомотиве».

Клуб не стал продлевать контракт с Юрием Семиным, и 1 июня новым главным тренером команды станет серб Марко Николич.

«Я считаю, что Семин должен был доработать хотя бы до конца сезона, – рассказал Быстров в интервью «Спорт уик-энду». – А дальше можно было принимать какие-то решения.

Это решение руководства. Больше меня поражают совершенно левые отмазки. При Юрии Павловиче прогрессировали многие молодые футболисты. Если клуб принимает решение идти другим путем, то нужно говорить об этом в открытую. А у нас начинают что-то придумывать, чтобы потом не больно было падать. Такая ситуация происходит не впервые. Зачастую футбольные боссы считают, что в футболе они разбираются лучше любого тренера. Как дальше пойдет - время покажет. На мой взгляд, если меняешь тренера, то для того, чтобы добиться чего-то большего, чтобы команда стала лучше. Здесь же руководители «Локомотива» уже сомневаются в том, что займут по итогам сезона второе место.

Если генеральный директор клуба заявляет о том, что будет всех игроков распродавать, то как он может занять второе место? Да и кто такой Николич? Честно говоря, не знаю этого тренера – никогда не следил за ним. Поэтому не могу обсуждать его перспективы. Может, у него и получится. Правда, чемпионат России не такой простой, удержать второе место «Локомотиву» будет тяжело».

После 22 туров «Локомотив» занимает второе место, на 9 очков отставая от «Зенита» и опережая «Краснодар» лишь по дополнительным показателям. «Ростов» отстает от железнодорожников и краснодарцев на 3 очка, а ЦСКА – на 5.

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