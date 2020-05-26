Огнен Короман: Семин и Гаджиев - качественные тренеры, но их время прошло Экс-полузащитник сборной Сербии Огнен Короман поделился мнением о главном тренере «Локомотива» Юрие Семине.

- Знаете, Семин - это старая российская тренерская школа. Такие специалисты, как Семин и Гаджиев, - качественные тренеры и очень хорошие люди, но, понимаете, их время прошло. Им на смену должны прийти молодые, амбициозные тренеры, - цитирует Коромана Sportbox.ru.

Ранее совет директоров столичного клуба РПЛ принял решение не продлевать соглашение с 73-летним специалистом. На место Семина с 1 июня придет 40-летний серб Марко Николич, контракт с которым подписан по схеме «2+2».