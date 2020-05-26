«Барселона» может вернуть Коутиньо из аренды до старта примеры Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может вернуться в состав каталонской команды до возобновления чемпионата Испании.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Onda Cero, бразилец, выступающий на правах аренды за «Баварию», может вернуться в Барселону.

Отмечается, что «каталонцы» могут даже вернуть Коутиньо в основную команду, если УЕФА позволит им сделать это до предполагаемого возобновления чемпионата в Ла Лиге.

Напомним, в текущем сезоне 27-летний бразилец провел 32 матча за немецкую команды, записав на свой счет девять голов и восемь результативных передач.