Ургант подарил «Зениту» букет из 95 Боярских - Советский спорт
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26 мая 2020 11:04Футбол

Ургант подарил «Зениту» букет из 95 Боярских

Телеведущий Иван Ургант поздравил «Зенит», который в понедельник праздновал свое 95-летие со дня основания клуба.

Во время нового выпуска шоу «Вечерний Ургант» артист подарил клубу букет из 95 Михаилов Боярских. Букет Ургант повязал красной, спартаковской, лентой, объяснив это тем, что букет собирался в Москве.

Напомним, что 25 мая «Зенит» отмечал 95-летие со дня основания клуба. В советское время команда по разу выиграла чемпионат и кубок. В российской истории клуб из Санкт-Петербурга стал пятикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка и четырехкратным победителем Суперкубка страны.

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